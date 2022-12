© Toby Canham/Getty Images



Schauspielerin Leah Remini ("King of Queens") wuchs in New York auf - bis sich ihre Mutter Scientology anschloss, als Remini zehn Jahre alt war. Plötzlich musste sie in einer Wohnanlage in Florida leben und Tag und Nacht arbeiten. "Es war nicht möglich, Nein zu sagen", erzählte sie später über ihre Jugend. Erst als Erwachsene konnte Remini sich von der Sekte lösen und spricht sich seitdem offen gegen Scientology aus.