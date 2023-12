© Emma McIntyre/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame



Die meisten Stars fühlen sich geehrt, wenn sie in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen werden. Dolly Parton hingegen lehnte 2022 bereits die Nominierung ab. Als Country-Ikone befürchtete sie die Spaltung der Gemüter und bat um eine erneute Berücksichtigung, solle sie jemals im Rock'n'Roll-Genre einer Auszeichnung würdig sein. Trotzdem wurde sie in die Hall of Fame aufgenommen.