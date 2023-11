© 2015 The Weinstein Company



Nicht nur in "The Hateful Eight" (Bild) kannte er keine Gnade: In einem Interview mit "The Guardian" erklärte Samuel L. Jackson, dass der Besitz von Waffen eine wichtige Form der Selbstverteidigung sei - gerade für ihn, der als Afroamerikaner im Süden der USA aufwuchs: "In meiner schwarzen Gemeinde lud jeder seine Waffen, weil wir uns einfach sicher waren: 'OK, sie haben Kennedy getötet, der Klan kommt zu uns'", sagte er.