Burt Bacharach schrieb Hits wie "I Say A Little Prayer", "Walk On By" oder "Raindrops Keep Fallin' On My Head", gewann Oscars, Grammys und Golden Globes. Brian Wilson, der kreative Kopf der Beach Boys, bezeichnete ihn als "Gigant des Musikgeschäfts": Am 8. Februar starb der Komponist in seinem Haus in Los Angeles. Er wurde 94 Jahre alt.