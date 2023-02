© Chance Yeh/Patrick McMullan via Getty Images



Als Schlagzeuger von Earth, Wind and Fire wirkte er in den 70-ern und 80-ern an Welthits wie "Shining Star", "September" und "Let's Groove" mit, als Sessionmusiker arbeitete zuletzt für Diana Ross: Fred White (links) starb am 1. Januar im Alter von 67 Jahren, eine Todesursache wurde nicht bekannt.