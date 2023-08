© Slaven Vlasic/Getty Images for Macy's



Ihren größten Erfolg feierte Sängerin CoCo Lee mit dem Titelsong von "Tiger and Dragon", "A Love Before Time", der 2001 für den Oscar in der Sparte "Bester Originalsong" nominiert war. Außerdem lieh Lee in der chinesischen Fassung des Disney-Filmhits "Mulan" von 1998 der Titelfigur ihre Stimme. Die Sängerin starb am 5. Juli im Alter von 48 Jahren.