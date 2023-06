© Larry Busacca/Getty Images for Songwriters Hall Of Fame



Seine Lieder wurden unter anderem von Elvis Presley, Barbra Streisand und Bob Dylan interpretiert, sein größter Hit "If You Could Read My Mind" ist ein echter Evergreen: Am 1. Juni starb Gordon Lightfoot im Alter von 84 Jahren. Auf der Facebook-Seite des Kanadiers hieß es, Lightfoot sei friedlich in einem Krankenhaus in Toronto gestorben.