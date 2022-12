© Alberto E. Rodriguez/Getty Images



Als Dämon Meg hielt sie die Hauptfiguren in zwei Staffeln der US-Mysterieserie "Supernatural" in Atem, in der Actionserie "Dark Blue" spielte sie eine der Hautprollen: Schauspielerin Nicki Lynn Aycox starb am 16. November an den Folgen ihrer Leukämie-Erkrankung. Sie wurde 47 Jahre alt.