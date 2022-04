© Getty Images/Newsmakers



Schauspielerin Amber Tamblyn, die Jenny aus "Two and a Half Men", veröffentlichte ihr erstes Gedicht im "The San Francisco Chronicle" bereits im Alter von zwölf Jahren! Seitdem brachte sie mehrere Gedichtbände heraus und organisierte auch poetische Events. Amblyn war außerdem an der Gründung der "Write Now Poetry Society" beteiligt.