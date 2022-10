© Andreas Rentz/Getty Images



Wie die britische Tageszeitung "The Sun" berichtete, machte Leonardo DiCaprio am Ende 2019 auf seiner Jacht Urlaub in der Karibik, als ein Notruf eintraf: Der Hollywood-Star und seine Crew konnten einen Mann, der zuvor elf Stunden im Wasser getrieben hatte, finden und förmlich in letzter Sekunde das Leben retten.