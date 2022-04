© Pascal Le Segretain/Getty Images



Schon für "Baywatch" stand Michelle Williams als 13-Jährige vor der Kamera, es folgten gelobte Kinofilme wie "Brokeback Mountain" oder "My Week With Marilyn". Bereits vier Mal wurde sie für den Oscar nominiert, zuletzt für "Manchester by the Sea". Nur ihr Name, der scheint nicht so einzigartig ...