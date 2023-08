© Kevin Winter/ImageDirect/Getty Images



Seine Erfolgskarriere startete Busta Rhymes mit den "Leaders of the New School", Mitte der 90-er startete der New Yorker dann auch solo durch und blieb über viele Jahre hinweg eine Größe der Szene. Sein letztes Album "Extinction Level Event 2: The Wrath of God" (2020) flog hierzulande unter dem Radar, in den USA reichte es für Chartplatz sieben.