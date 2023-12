© Emma McIntyre / Getty Images for Coachella



Inzwischen präsentiert sich Female-Rap wie das gesamte Genre so divers wie nie. Einer der aktuell aufregendsten Beweise hierfür: die US-Amerikanerin und Wahl-Londonerin Ashnikko, der mit ihrer dritten EP "Hi, It's Me" (2019) der Durchbruch gelang. 2021 folgte ihr erstes Album "Demidevil", im September legte Ashnikko mit "Weedkiller" nach. Besonderes Merkmal: Das Auftreten der Musikerin ist stark von der japanischen Anime-Kultur inspiriert.