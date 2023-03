© Getty Images/Nick England



Biopics - das ist die Spezialität von Marielle Heller. 2018 drehte die Regisseurin aus Kalifornien "Can You Ever Forgive Me?" über die Fälscherin Lee Israel; 2020 lief "Der wunderbare Mr. Rogers" in den Kinos, Hellers Film über einen in den USA beliebten Moderator einer Kindersendung. Für beide Filme wurde Heller gefeiert - nicht aber von der Oscar-Academy.