© TriStar Pictures



Robin Williams' erster großer Blockbuster: In Steven Spielbergs "Hook" (1991) muss er sich als erwachsener Peter Pan seinem Erzfeind Captain Hook (Dustin Hoffman, links) stellen. Der Pirat will endlich seinen lang gehegten Rachedurst löschen und lockt seinen Widersacher in eine Falle. Doch so leicht lässt sich ein fantasiebegabter Peter Pan nicht übertölpeln.