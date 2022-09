© Keystone/Hulton Archive/Getty Images



Und auch Irenes jüngere Schwester Christina verzichtete auf ihren Thronanspruch, um einen Katholiken zu heiraten. Die Ehe mit dem Exil-Kubaner Jorge Perez y Guillermo, den sie in New York kennengelernt hatte, ging sie ohne Zustimmung des Parlaments ein. Dennoch wurde das Paar bei seiner Hochzeit am 28. Juni 1975 in Utrecht vom Volk bejubelt.