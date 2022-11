© Robert Viglasky / Netflix



In den ersten beiden "The Crown"-Staffeln hielt Matt Smith als Prinz Philip seiner Frau den Rücken frei. Als Schauspieler blieb der Brite auch nach seinem Aus bei dem Netflix-Hit gefragt. Im HBO-Spin-off zu "Game of Thrones", "House of the Dragon", intrigiert er als Prinz Daemon Targaryen. Dubiose Rollen spielte Smith auch in den Kinofilmen "Last Night in Soho" (2021) und "Morbius" (2022).