Er erfand sich als Schlagerstar neu: In den 90er-Jahren stürmte Eloy de Jong mit der niederländischen Boyband Caught in The Act europaweit die Hitparaden. Seit 2017 singt er auf Deutsch und knüpft an den Erfolg von früher an: Seine beiden Schlageralben "Kopf aus - Herz an" und "Auf das Leben - fertig - los!" erreichten Platz eins und zwei der deutschen Charts.