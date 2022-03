© Getty Images/Vince Bucci/Newsmakers



"Ekelhaft" sei der Song, so Frances Tomelty, Stings Exfrau und die Besungene in "Every Breath You Take" von The Police. Dabei ist es doch eines der weltweit meistgespielten Liebeslieder. Liebeslieder? Wer genau hinhört, erkennt in Sting (neues Album "Duets", 19. März) vielmehr einen Stalker: "Auf Schritt und Tritt, ich beobachte dich!" Es gehe um Orwells "1984", versuchte sich der Sänger einst herauszuwinden.