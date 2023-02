© Lisa Maree Williams/Getty Images



Aus seiner Feder stammen Welthits wie "What The World Needs Now Is Love ", "Walk On By", "Raindrops Keep Fallin' On My Head" und "I Say A Little Prayer": Für den "Rolling Stone" zählt Burt Bacharach, der am 8. Februar im Alter von 94 Jahren starb, zu den wichtigsten Songwritern und Songwriterinnen aller Zeiten. Welche Musikgenies ebenfalls eher im Hintergrund wirkten, zeigt unsere Galerie ...