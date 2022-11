© Julien Hekimian/Getty Images



"Tell me what you want / What you really really want": Ex-Spice-Girl Victoria Beckham wünschte sich lange Zeit eine größere Oberweite und legte sich dafür mehrfach unters Messer. Das Ergebnis - hier sichtbar auf einem Foto von 2007: "Torpedo-Bazookas", wie Beckham ihre großen Silikonbrüste selbst nannte.