In den 90er-Jahren kam in Hollywood niemand an ihr vorbei: Winona Ryder. Doch sie entwickelte eine Medikamenten-Abhängigkeit, später wurde sie beim Ladendiebstahl erwischt. Nach einem Entzug und Sozialstunden verschwand Ryder von der Bildfläche und tankte neue Kraft bei ihrer Familie. 2016 gelang ihr das Comeback in der Serie "Stranger Things".