© Jeff Spicer/Getty Images for BFI



Die "Sex and the City"-Jahre sind schon lange vorbei: Cynthia Nixon machte 2018 Politik. Die Präsidentschaft Donald Trumps habe sie dazu motiviert, sich mehr einzumischen, sagte die Schauspielerin dem "New York Magazine". Also nahm sie den Posten als Gouverneurin des US-Bundesstaates New York ins Visier - verlor allerdings gegen den Amtsinhaber Andrew Cuomo.