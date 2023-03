© Lionsgate / Leonine Distribution



Er verkörperte den ebenso stoischen wie hilfreichen Concierge Charon in allen drei "John Wick"-Filmen und schlüpfte auch in Teil vier (Kinostart: 23. März) in die Rolle: Lance Reddick - auch bekannt aus Serien wie "The Wire", "Lost" und Fringe" - starb nur wenige Tage vor dem Filmstart im Alter von 60 Jahren.