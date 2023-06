© Ker Robertson/Getty Images



Auch beim jüngsten Rennen in Le Mans nahm Fassbender wieder teil - und baute einen Unfall: Der Hobbyrennfahrer krachte mit seinem Porsche 911 in eine Streckenabsperrung. Fassbender blieb bei dem Unfall unverletzt, er konnte sein Auto sogar noch zurück in die Box fahren. Der Wagen konnte allerdings nicht mehr repariert werden.