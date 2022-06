© Jonathan Leibson/Getty Images for Celebrity Fight Night



Sharon Stone erlangte als Femme Fatale in dem Film "Basic Instinct" Weltruhm, für ihre Rolle in dem Film "Casino" wurde sie außerdem für einen Oscar nominiert. Als Sprungbrett dienten ihr diverse Miss-Wahlen. So nahm sie an der Wahl zur "Miss Crawford County" und später zur "Miss Pennsylvania" teil.