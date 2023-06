© Dave Kotinsky/Getty Images for Audemars Piguet/Michael Loccisano/The Rock and Roll Hall of Fame



Busta Rhymes (rechts) und Jay-Z besuchten die George Westinghouse Career and Technical Education High School in Brooklyn, New York, zusammen mit der bereits verstorbenen Rap-Legende Notorious BIG. In einer Folge von "Jimmy Kimmel Live" erinnerte sich Jay-Z an gemeinsame Rap-Battles während der Mittagspause, die er mit Rhymes austrug.