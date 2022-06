© Ian Gavan/Getty Images for Disney



Kurt Russell hat viele Leidenschaften: Er geht auf die Jagd, fährt Ski, reitet, züchtet Rinder, kocht und isst gerne. Er liebt die Natur. Und er liebt Wein. Seit einigen Jahren baut der Schauspieler ("Die Klapperschlange", "The Hateful Eight") hoch oben in den kalifornischen Santa Rita Hills selbst Weine an.