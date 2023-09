© 2021 Getty Images/Stefania M. D'Alessandro



Kult-Regisseur Quentin Tarantino hat eine Vorliebe für Brettspiele, die auf TV-Serien und Filmen basieren. Ein gemütlicher Spieleabend mit "Dawn of the Dead" oder "The Dukes of Hazzard" scheint für den "Pulp Fiction"- und "Django Unchained"-Macher wohl der ideale Ausgleich zum aufregenden Drehalltag zu sein.