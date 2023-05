© Ian Gavan/Getty Images



Vanilla Ice glaubte nie daran, erfolgreicher Rapper zu werden. Er hatte als Jugendlicher ganz andere Träume: Er wollte Extremsportler werden. Bereits mit acht Jahren nahm er an Motocross-Rennen teil. In den 80er-Jahren gewann er dreimal bei den US-Motorrad-Meisterschaften in der Disziplin "Dirt Biking" und 1993 wurde er zum sechstbesten Wasserskifahrer gekürt.