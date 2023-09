© 2023 Getty Images/Gerald Matzka



Als Han Solo zog Harrison Ford in den "Krieg der Sterne" - und hätte ihn am liebsten schon sehr früh verloren. "Als Charakter war er für mich einfach nicht interessant", wollte der Schauspieler die Rolle so schnell wie möglich wieder loswerden. Denn er sagte für "Star Wars" einst nur zu, weil er in den 1970-er Jahren keine besseren Rollenangebote bekam.