In einem Wohnwagenpark in Detroit groß geworden, wechselte Eminem (eigentlich: Marshall Bruce Mathers III, Bild links) unzählige Male die Schule, bevor er in der neunten Klasse abging. Seine Mutter beschrieb er als drogenabhängig und gewalttätig. Heute lebt er immer noch in Detroit, allerdings in einer guten Gegend.