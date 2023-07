© Brendon Thorne/Getty Images



Er will freiwillig mit Brautpaaren in Las Vegas für Erinnerungsfotos posieren, wartet geduldig in der Schlange an der Kasse und sei mindestens zehnmal so nett, smart und lustig, wie man gemeinhin denke: Über Tom Hanks gibt es zahlreiche Geschichten, die den Schluss zulassen, dass er beim "Welt-Nettigkeitstag" als Botschafter agieren könnte.