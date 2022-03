© 2019 Getty Images/Francois Durand



Er hat inzwischen auch die US-Staatsbürgerschaft, zog mit zwölf Jahren nach Schottland und lebte später in London: Seine Heimat liegt für Pierce Brosnan jedoch im irischen Städtchen Navan, in der der spätere "James Bond"-Darsteller seine Kindheit verbrachte. Womöglich feiert er am 17.März also St. Patrick's Day - genauso wie andere gebürtige Iren in Hollywood ...