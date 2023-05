© Eamonn McCormack/Getty Images



Miles Davis nannte ihn seine "größte Inspiration", sein Album "At the Pershing: But Not for Me" (1958) mit dem Song "Poinciana" war ein Millionenseller: Ahmad Jamal galt bereits in den 50er-Jahren als einflussreicher und erfolgreicher amerikanischer Jazz-Pianist, Komponist und Bandleader. Er starb 16. April 2023 an den Folgen einer Prostatakrebs-Erkrankung, er wurde 92 Jahre alt.