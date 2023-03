© Steve Jennings/Getty Images



Lana Wachowski, wie ihre Schwester Schöpferin der bahnbrechenden "Matrix"-Kinotrilogie, ging diesen Schritt bereits im Juli 2012. "The New Yorker" erzählte Wachowski damals, sie habe bereits als Kind nicht gewusst, ob sie sich zu den Mädchen oder Jungen in eine Reihe stellen sollte. Später litt sie an Depressionen.