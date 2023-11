© Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Recording Academy



Im September 2022 veröffentlichte Kim Petras mit Sam Smith die Single "Unholy", die zum Nummer-eins-Hit in UK und den USA wurde. Für den Song wurde das Duo im Februar bei den Grammys Awards in der Kategorie "Best Pop Duo/Group Performance" ausgezeichnet. Petras ist damit die erste Transperson, die in einer der wichtigsten Grammy-Kategorien ausgezeichnet wurde. Mit "Feed The Beast" veröffentlichte sie im Juni ein neues Album.