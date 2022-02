© Getty Images / Ian Gavan



Morrissey ist der kontroverse König der Veganer. Dem zweiten Studioalbum seiner damaligen Band The Smiths gab der Sänger den Titel "Meat is Murder". Im Juli 2011 sorgte er für einen Eklat, als er sagte, das Massaker, welches Anders Behring Breivik in Norwegen verursachte, sei nichts im Vergleich zu dem, was bei McDonald's und Kentucky Fried Chicken tagtäglich passiere.