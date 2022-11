© Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images



Sie feierte zwei Jahre später als Amanda Carrinton im "Denver-Clan" ihren endgültigen Durchbruch: Catherine Oxenberg gab mit dem CBS-TV-Film "The Royal Romance of Charles and Diana" 1982 ihr Schauspieldebüt. Sie verköprtere die Prinzessin der Herzen sogar noch einmal, im TV-Film "Charles and Diana: Unhappily Ever After" 1992.