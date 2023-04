Diese Stars spielten den Papst

© Wildside/Haut et Court TV/Mediapro/Sky



In "The New Pope" schlüpfen gleich zwei Schauspieler in die Rolle des Papstes: Weil Pius XIII. (Jude Law, links) im Koma liegt, wird der britische Aristokrat Sir John Brannox (John Malkovich, rechts) überredet, als Johannes Paul III. das Amt zu bekleiden.