Jahrelange Selbstzweifel stürzten Julia Roberts in die Depression. Doch die Schauspielerin fand ihren Weg aus dem emotionalen Tief heraus und weiß inzwischen, dass der Weg zum Lebensglück in ihr selbst liegt. Ihre Erkenntnis, mit der sie auch anderen Betroffenen helfen will: "Das Wichtigste ist, offen darüber zu reden."