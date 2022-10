© Twentieth Century Fox



Obgleich die genauen Hintergründe zu Tupacs Tod bis heute nicht geklärt sind, brach nach dessen Ermordung von der Westküste eine Welle des Zorns über Notorious B.I.G. (Jamal Woolard, in "Notorious B.I.G. - No Dream Is Too B.I.G.") herein. Am 9. März 1997 fand die Fehde ihren traurigen Höhepunkt, als auch Christopher Wallace in Los Angeles erschossen wurde.