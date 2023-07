© 2022 Getty Images/Amy Sussman



Solange sie ihre Kinder großzieht, rührt Anne Hathaway keinen Tropfen mehr an. Das hat sich die Schauspielerin zumindest geschworen. Nachdem sie vor ihrem Mama-Dasein so einige üble Kater durchlebt hat, will sie ihren Kindern ein gutes Vorbild sein, bis die erwachsen und aus dem Haus sind.