Den Chef-Ewok spielte Warwick Davis, der danach "Die Reise ins Labyrinth" antrat, in "Willow" zum Heldenzwerg wurde und in "Leprechaun" zum Killerkobold. Bei "Harry Potter" mischte er mit und flog als misslauniger Roboter Marvin "Per Anhalter durch die Galaxis". Der "Star Wars"-Saga blieb Davis treu: Er spielte Anakins Alien-Freund Wald in "Episode I" und ist auch bei den aktuellen Filmen dabei.