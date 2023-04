Diese Stars verdanken DSDS ihre Karriere

© RTL



Ist er in Wirklichkeit der größte Star, den DSDS in 20 Jahren hervorbrachte? Kein Kandidat war - trotz mangelnden Gesangstalentes - so hartnäckig wie Menderes Bagci. Für ihn zahlte sich die Teilnahme an der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" letztlich aus. Und während viele der Gewinner inzwischen längst vergessen sind, so gibt es doch zahlreiche Stars, die ihre heutige Karriere DSDS verdanken ...