© Florian Ebener/Getty Images



Es passierte später in derselben Staffel wie aus dem Nichts. Eigentlich drehte Bela Klentze sich noch recht gemütlich hinein in den sonst so schnellen Quickstep. Doch ein falscher Schritt - und autsch! Der Soap-Darsteller fasste sich an das rechte Knie. Tanzpartnerin Oana Nechiti blickte besorgt. Klentze musste seinen Tanz abbrechen.