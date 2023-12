© RTL



Wer würde sich besser als potenzielles Date für Mike Heiter eignen als eine seiner Verflossenen? 2023 kämpfte Kim Virgina Hartung bei "Are You The One - Realitystars in Love" um die Liebe ihres jetzigen Mitcampers. Auf die Gunst der Zuschauer setzt die 28-Jährige im Dschungel nicht: "Um Sympathie kämpfe ich nicht, denn Ehrlichkeit ist nicht immer sympathisch." Gerade erst schrieb Hartung wegen Gewaltvorwürfen in der Show "Prominent getrennt" Negativschlagzeilen.