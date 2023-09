© ProSieben / SAT.1 / André Kowalski



Hits wie "Life Is A Rollercoaster" (2000) und die Cover-Version "When You Say Nothing At All" (1999) für den Soundtrack von "Notting Hill" machten Ronan Keating weltweit bekannt. "The Voice"-Erfahrung sammelte der 46-Jährige bereits in Australien und Großbritannien. Nun sucht der Ex-Boyzone-Star auch hierzulande nach den größten Gesangstalenten.