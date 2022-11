© Scott Gries/Getty Images



Eine Notfall-Bypass-Operation in Verbindung mit einer Lungenentzündung kostete Country-Legende Johnny Cash 1988 fast das Leben. In seiner Autobiografie erklärte er, dass ihn diese Erfahrung veränderte: "Dieses große Licht ist ein Licht, das mich ab jetzt führen und leiten wird", schrieb der 2003 verstorbene Cash. "Ich freue mich darauf, in dieses Licht zu gehen."