© Emma McIntyre/Getty Images



m Kino konnte man Marisa Tomei zuletzt erneut als Peter Parkers Ersatzmutter Tante May in "Spider-Man: No Way Home" sehen. Im wahren Leben kann sich die Schauspielerin diese Rolle nicht vorstellen: "Ich verstehe nicht, warum Frauen Kinder haben müssen, um als vollständige menschliche Wesen gesehen zu werden", sagte sie einst in einem Interview. Auch andere Promis sind bewusst kinderlos und glücklich damit ...